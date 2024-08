Voo 2283: Cenipa inicia análises dos dados contidos nas caixas-pretas do avião Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 12/08/2024 - 11h39 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h37 ) ‌



Em Vinhedo, no interior paulista, o Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) está realizando investigações sobre o desastre no voo 2283. As duas caixas-pretas e os dois motores foram enviados para Brasília para análise. A equipe também está avaliando fatores operacionais e ambientais relacionados ao acidente.

