Volta de Neymar repercute no mundo do futebol e gera debate no Joga nas 11

No Joga nas 11 desta sexta (31), o grande assunto foi a apresentação de Neymar na Vila Belmiro. O craque está de volta ao Santos. A movimentação gerou impacto no mundo da bola e repercutiu entre os jogadores. Inicialmente, o contrato é de seis meses. Para Cosme Rímoli, Neymar deve aproveitar a visibilidade no Santos para partir para outro mercado no meio do ano. Já Rudy Landucci acredita que o jogador vai renovar e ficar mais tempo no Peixe. Acompanhe!

