Volta às aulas na rede municipal: 38 mil alunos retomam atividades em Blumenau
29/07/2024 - 09h15 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h12 )



Nesta segunda-feira (29) é o dia do retorno às aulas na rede municipal de Blumenau, com a retomada das atividades para 38 mil alunos. O repórter Moisés Stuker está acompanhando a movimentação nas escolas e traz as informações ao vivo. A secretária de Educação de Blumenau, Sonia Cipriani, também fala sobre as expectativas e preparativos para o início do novo período letivo.

