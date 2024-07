Volodymyr Zelensky discursa em cúpula da Otan

Aclr |Do canal Record News no YouTube

‌



A+

A-

Durante discurso na cúpula da Otan, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, falou sobre o que Joe Biden e os Estados Unidos estão fazendo pela Ucrânia, com uma “cooperação de segurança forte e completa”. Ele ainda disse que o país agora tem uma estrutura de defesa garantida, ainda mais após os acordos com outras nações e as provisões fornecidas por eles, incluindo os caças F-17 americanos e outros sistemas militares.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.