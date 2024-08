VoePass suspende voos para 9 destinos após acidente em Vinhedo | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 21/08/2024 - 09h51 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h39 ) ‌



Diante do acidente ocorrido em Vinhedo (SP) no dia 9 de agosto, envolvendo um de seus aviões, e após enfrentar problemas operacionais em outras aeronaves, a VoePass anunciou a suspensão temporária de voos para nove destinos, com o objetivo de readequar suas operações. A medida visa garantir maior segurança e conforto aos passageiros.

Inicialmente, a companhia aérea já havia interrompido os voos para Fortaleza, Belo Horizonte e Porto Seguro. A partir da próxima segunda-feira, as rotas para Salvador, Natal e Mossoró serão suspensas e no dia 2 de setembro os voos para São José do Rio Preto, Cascavel e Rio Verde também serão cancelados. Segundo a VoePass, a decisão foi tomada para garantir uma melhoria significativa na experiência dos passageiros, minimizando eventuais atrasos e cancelamentos.

A empresa informou ainda que, segundo a legislação vigente, os passageiros afetados pelas interrupções terão direito a reembolso integral da passagem ou remarcação para outro voo da companhia, em data e horário de sua preferência. Aqueles que desejarem podem optar por utilizar outros meios de transporte, com as despesas arcadas pela VoePass.

