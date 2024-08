VOEPASS Linhas Aéreas retoma operações em Uberlândia a partir de janeiro de 2025 Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 31/07/2024 - 15h08 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h37 ) ‌



VOEPASS Linhas Aéreas, a mais antiga companhia aérea brasileira em operação, anunciou que retomará suas atividades nas bases de Uberlândia (MG), Brasília (DF), Barreiras (BA) e Vitória da Conquista (BA) a partir de janeiro de 2025.

As passagens serão comercializadas pela LATAM, dentro do codeshare, um acordo entre as duas companhias aéreas que permite a comercialização (venda de bilhetes) de uma empresa em voos operados por outra.

