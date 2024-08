Você sabia? Relembre os maiores crossovers do cinema! Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 20/08/2024 - 17h24 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h41 ) ‌



No episódio de hoje do "Você Sabia?", relembramos alguns dos maiores crossovers do cinema que reuniram heróis, vilões e mundos incríveis em um só lugar. Essas grandes produções cinematográficas não apenas emocionaram os fãs, mas também mudaram o cenário das telonas ao juntar personagens que nunca imaginamos ver lado a lado. Desde encontros épicos entre heróis de diferentes franquias até batalhas entre vilões e protagonistas, estes crossovers criaram momentos memoráveis e fizeram história no cinema. Prepare-se para uma viagem pelos maiores encontros cinematográficos que marcaram época!

