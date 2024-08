Você sabia? Relembre bandas de sucesso que encerram a carreira no auge Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 27/08/2024 - 15h01 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h45 ) ‌



Esta semana trouxe uma grande novidade para os fãs de música: a icônica banda Oasis anunciou seu retorno aos palcos após vários anos fora de atividade. Conhecida por ter encerrado sua carreira no auge, Oasis não é a única banda que optou por parar no topo. Muitas outras bandas também decidiram encerrar suas atividades no auge do sucesso. Preparamos uma lista especial com hits marcantes dessas bandas para você cantar junto e relembrar grandes momentos musicais. Não perca essa edição do "Você Sabia?", que traz um mergulho nostálgico no mundo da música.

