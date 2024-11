Você Sabia: curiosidades sobre flores e plantas Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 13/11/2024 - 15h28 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h26 ) twitter

A Festa das Flores em Joinville é o cenário perfeito para descobrir curiosidades e os mistérios do mundo das plantas. Neste Você Sabia? Especial, vamos explorar as curiosidades sobre as flores e outras plantas que encantam a todos com sua beleza e peculiaridades. Não perca essa oportunidade de aprender mais sobre a natureza enquanto aproveita uma das maiores festas de floração do país.

