Você Sabia: conheça alguns dos musicais mais famosos da história

Aproveitando o lançamento de "Wicked", o filme baseado no famoso musical da Broadway, o "Você Sabia" de hoje é especial! Vamos fazer uma viagem pelos musicais que marcaram a história do teatro e do cinema, desde os clássicos até os contemporâneos. Prepare-se para relembrar momentos incríveis e quem sabe até cantar junto com alguns dos maiores sucessos dessa arte que encanta gerações. Não perca!

