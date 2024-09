Você Sabia: cantores que fizeram sucesso no cinema Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 10/09/2024 - 15h35 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h38 ) ‌



No Ver Mais, adoramos compartilhar histórias inspiradoras e hoje trazemos uma que realmente toca o coração. Conheça o Projeto Anjos de Tesoura, criado por um barbeiro que, com um trabalho de respeito e dedicação, atende crianças atípicas, proporcionando-lhes uma experiência única e acolhedora. A iniciativa vai além do corte de cabelo, mostrando o verdadeiro significado de cuidado e empatia, transformando a vida desses pequenos com amor e respeito.

