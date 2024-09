Você Sabia Bandas nacionais que acabaram no auge Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 03/09/2024 - 15h02 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h33 ) ‌



Depois de explorarmos bandas internacionais que marcaram o auge e desapareceram, é hora de voltarmos ao nosso cenário nacional. Nesta edição especial do 'Ver Mais', apresentamos a segunda parte da nossa série com um mergulho nas bandas brasileiras que foram um sucesso estrondoso e, por algum motivo, sumiram dos holofotes. Prepare-se para uma viagem nostálgica com grupos que fizeram história e conhecer um pouco mais sobre o que aconteceu com eles. Não perca a chance de relembrar e descobrir a trajetória dessas bandas que definiram uma época no Brasil.

