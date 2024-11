VOC√ä SABERIA RESPONDER?ūü§Ē #finan√ßaspessoais Aclr|Do canal Prof. Fabio Shius no YouTube 29/10/2024 - 11h29 (Atualizado em 30/10/2024 - 01h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Se a resposta for SIMūüĎŹ PARAB√ČNS! Quanto mais afinado voc√™ est√° com seu plano, mais claras as oportunidades aparecemūüéĮ

Planejar √© mais do que ter ideias; √© tra√ßar o caminho para realiz√°-lasūüöÄ

Na CPI das Finanças Pessoais, o P é de Planejamento. Em nossa Mentoria, você é instigado a não apenas criar metas, mas a montar o processo para alcança-las.

Os textos aqui publicados n√£o refletem necessariamente a opini√£o do Grupo Record.