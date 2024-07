Você sabe o que é Equoterapia? Aclr|Do canal Tv Tropical | Record no YouTube 23/07/2024 - 19h58 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h57 ) ‌



Equoterapia: A policia militar do Rio Grande do Norte está realizando um trabalho voltado para a terapia com cavalos para crianças e adolescentes com transtorno espectro autista.

Para participar é só se inscrever pelo e-mail: rpmonpmrn@gmail.com

