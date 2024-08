'Você mandou o Zico pra p...?': Benja relembra mal-entendido com o ídolo do Flamengo Aclr|Do canal R7 no YouTube 07/08/2024 - 00h22 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h22 ) ‌



O jornalista Benjamin Back conta para Flávio Ricco e Gabi França sobre um dos momentos mais constrangedores da sua longa carreira no esporte; quando ainda estava começando na área, Benja recebeu um e-mail do próprio Zico, ex-meia e ídolo do Flamengo, elogiando o próprio Benja por uma coluna que fez sobre ele. O jornalista, porém, conta que não acreditou que fosse o próprio Galinho falando com ele, e sim, algum colega pregando uma peça nele; por isso, respondeu à mensagem com xingamentos. Anos depois, esse deslize quase custou muito caro...

