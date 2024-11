Você já foi mal atendido em um comércio ou empresa? Clientes bem atendidos tendem a retornar Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 15/10/2024 - 15h27 (Atualizado em 16/10/2024 - 01h41 ) twitter

O setor de vendas e atendimento ao público desempenha um papel fundamental em qualquer negócio, funcionando como a ponte entre a empresa e o cliente. A forma como os produtos e serviços são apresentados, bem como a qualidade do atendimento, pode determinar não apenas a satisfação do cliente, mas também sua fidelização e o sucesso a longo prazo da empresa. Para explorar as melhores práticas, desafios e estratégias para se destacar em vendas e atendimento ao público, eu recebo a gestora Luana Machado. Junte-se a nós nesta conversa para entender como entender as necessidades do cliente e oferecer soluções adequadas pode transformar a experiência do consumidor.

