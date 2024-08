Você e o Doutor: Saiba o que fazer para evitar problemas no intestino Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 06/08/2024 - 13h53 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h19 ) ‌



O intestino é o segundo cérebro. O órgão exerce grande influência na autoestima, no humor, na ansiedade, no sono e em outras questões físicas e mentais. O médico Antonio Sproesser discutiu os problemas comuns que afetam o órgão. Entre eles estão a síndrome do intestino irritável, câncer de cólon e prisão de ventre. Para prevenir esses problemas, ele recomendou exames regulares como colonoscopias, prática regular de atividades físicas e uma dieta rica em fibras com adequada hidratação diária.

