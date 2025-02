Você e o Doutor: Saiba como ter um sono melhor Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 11/02/2025 - 14h54 (Atualizado em 12/02/2025 - 01h14 ) twitter

No quadro Você e o Doutor, o médico de família Antônio Sproesser diz que distúrbios do sono afetam 7 milhões de brasileiros. Noites mal dormidas podem causar fadiga, hipertensão e até doenças cardiovasculares. O especialista desfez mitos populares, como o de que o sono perdido pode ser recuperado, e explicou que o ronco pode indicar apneia do sono, uma condição que interrompe a respiração durante a noite e pode necessitar de tratamento médico. O médico também falou sobre a síndrome das pernas inquietas e a importância de manter uma boa higiene do sono, sugerindo evitar eletrônicos antes de dormir e cuidar da alimentação noturna.

