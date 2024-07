Você e o Doutor: Saiba como fazer os primeiros socorros em caso de acidentes domésticos

Aclr |Do canal Hoje em Dia no YouTube

Com o aumento de acidentes domésticos durante as férias escolares, é fundamental que os adultos estejam preparados para lidar com situações de emergência como engasgos, afogamentos, cortes, quedas, queimaduras e intoxicação. A prevenção é sempre a melhor estratégia, mas quando os acidentes acontecem, saber prestar os primeiros socorros pode ser crucial. O médico de família Antonio Sproesser ensina como agir nesses casos, garantindo a segurança e o bem-estar das crianças.

