Você e o Doutor: Mudanças no estilo de vida contribuem para o aumento de intolerâncias alimentares
30/07/2024 - 13h19



Os casos de alergia e intolerância a alimentos têm aumentado no mundo todo, principalmente devido às mudanças no estilo de vida e ao consumo crescente de alimentos ultraprocessados. No quadro Você e o Doutor desta terça-feira (30), o médico de família Antônio Sproesser tirou dúvidas e explicou sobre causas, sintomas e tratamentos das principais alergias e restrições alimentares. Acompanhe!

