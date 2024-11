'Você e o Doutor': Entenda como o vírus do herpes age em nosso organismo Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 28/11/2024 - 06h00 (Atualizado em 29/11/2024 - 01h25 ) twitter

A Sociedade Brasileira de Dermatologia aponta que mais de 90% da população brasileira adulta já foi contaminada pelo vírus do herpes em algum momento, mesmo sem apresentar sintomas. Na rubrica 'Você e o Doutor', o médico António Sproesser tira todas as dúvidas sobre as causas, os diagnósticos e os tratamentos contra a doença.

---

