Você e o Doutor: Antonio Sproesser tira dúvidas sobre as doenças renais

No quadro Você e o Doutor desta terça-feira (25), o tema são doenças renais. Segundo estudos, essas enfermidades devem se tornar a quinta causa de mortes no mundo em 2040. De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, mais de 10% dos brasileiros têm algum grau de perda da função renal, especialmente entre os idosos. Tire suas dúvidas com o médico Antonio Sproesser.

