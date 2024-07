Você e o Doutor: Adriane Galisteu conta como se livrou dos efeitos negativos da menopausa

Aclr |Do canal Hoje em Dia no YouTube

Alto contraste

A+

A-

De acordo com o IBGE, cerca de 29 milhões de mulheres no Brasil estão na menopausa, representando quase 8% da população feminina do país. O médico de família Antônio Sproesser tira as dúvidas sobre as causas, os sintomas e os tratamentos mais eficazes contra a menopausa. A apresentadora de A Fazenda, Adriane Galisteu, conta sua experiência com a menopausa e reposição hormonal.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

Publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/hojeemdia/

Twitter: https://twitter.com/hojeemdia

Publicidade

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.