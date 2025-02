Viviane Araújo fala sobre hérnia no umbigo após receber críticas: ‘Esteticamente não é bonito’ Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 17/02/2025 - 18h07 (Atualizado em 19/02/2025 - 01h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Viviane Araújo usou as redes sociais para falar sobre as críticas que recebeu do público por causa da hérnia que tem no umbigo. A atriz é Rainha de Bateria do Salgueiro e disse que, durante os ensaios técnicos da escola, não faltaram comentários sobre o corpo dela. "Nem me preocupei com a hérnia, mas algumas pessoas só sabiam reparar nela", desabafou. Viviane ainda disse que não sente dor, mas terá que operar novamente após o Carnaval. “Esteticamente não é bonito”, afirmou.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.