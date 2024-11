Vivi Noronha, esposa do MC Poze do Rodo, é alvo de operação da Polícia Civil Aclr|Do canal Record News no YouTube 01/11/2024 - 13h34 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h02 ) twitter

A Polícia Civil apreendeu joias, seis carros de luxo, um quadriciclo, seis motos, documentos e celulares na casa do MC Poze do Rodo, no Recreio, zona oeste do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (1º). A esposa do funkeiro, Vivi Noronha, foi um dos alvos da operação contra sorteios ilegais na internet.

