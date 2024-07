Viúva conta detalhes do atropelamento cometido por influenciador foragido Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 24/07/2024 - 11h19 (Atualizado em 25/07/2024 - 02h04 ) ‌



A viúva de Fábio Toshiro, que morreu atropelado horas depois do próprio casamento, foi ouvida pela polícia. Bruna Toshiro deu detalhes do que aconteceu no dia. Ela estava de mãos dadas com o marido, horas após a cerimônia de casamento, quando o viu ser atropelado e arremessado por um carro de luxo, em alta velocidade. O acidente aconteceu na praia do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. A defesa do influenciador Vitor Belarmino, suspeito do atropelamento, disse que não tem data para o foragido se entregar.

