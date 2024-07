Vítimas perdem R$ 600 milhões em golpe de investimentos imobiliários em Santa Catarina

Aclr |Do canal Domingo Espetacular no YouTube

Uma oferta de investimentos imobiliários em Santa Catarina atraiu milhares de clientes de várias partes do país. A promessa era comprar imóveis de forma coletiva. Depois que os apartamentos fossem alugados ou vendidos, os lucros seriam divididos entre os donos. Mas, quem apostou alto nessa ideia, ficou no prejuízo. O dono do negócio morreu, deixou dívidas e a suspeita é de que tudo não passava de uma pirâmide financeira que arrecadou mais de meio bilhão de reais.

