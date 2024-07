Vítimas mantidas em cativeiro são resgatadas em operação contra tráfico de drogas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Em uma ação conjunta da Polícia Militar e Civil, duas vítimas que estavam sendo mantidas em cativeiro por traficantes de drogas no Bairro Esperança, em Uberlândia, foram resgatadas. A operação, que ocorreu na manhã de ontem, na Avenida Comendador Alexandrino Garcia, salvou as vítimas e colocou fim a um crime de extorsão mediante sequestro.

Tudo começou quando a equipe de investigadores recebeu a informação de que havia uma vítima dentro de uma agência bancária pedindo ajuda. Traficantes de drogas aguardavam no estacionamento do banco. Ao chegar no local, a polícia descobriu que um homem de 25 anos e outro usuário de drogas estavam sendo mantidos em cativeiro em uma casa no Bairro Esperança por causa de dívidas relacionadas ao consumo de drogas.

Para tentar se livrar do cativeiro, o homem de 25 anos convenceu os sequestradores a deixá-lo ir ao banco sacar dinheiro, escoltado por dois traficantes. No interior da agência, ele aproveitou um momento de distração e gritou por socorro. A polícia foi acionada e rapidamente chegou ao local, conseguindo prender um dos sequestradores.

Com o apoio da Polícia Militar, as equipes foram até a casa onde as vítimas estavam sendo mantidas. Ao perceberem a prisão de um dos comparsas, os outros traficantes abandonaram a residência e liberaram a segunda vítima, que foi encontrada em estado de choque e com ferimentos nas proximidades.

As buscas continuaram e a polícia conseguiu abordar um veículo no Bairro Esperança, prendendo dois suspeitos que foram reconhecidos pelas vítimas como parte do grupo responsável pelo sequestro. Os criminosos foram presos pelo crime de extorsão mediante sequestro e encaminhados à UAI do Bairro Roosevelt para atendimento médico antes de serem apresentados à autoridade policial. As buscas por um terceiro suspeito, que ainda não foi localizado, continuam.

A operação policial foi um sucesso, salvando as vítimas e combatendo o tráfico de drogas e a extorsão em Uberlândia. A rápida ação das polícias Militar e Civil demonstra o compromisso com a segurança da população e o combate à criminalidade na cidade.

