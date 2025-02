Vítimas de acidente aéreo com avião de pequeno porte são identificadas Aclr|Do canal Record News no YouTube 15/02/2025 - 16h56 (Atualizado em 17/02/2025 - 01h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As equipes de resgate confirmaram a identidade das duas vítimas do acidente aéreo ocorrido neste sábado no interior de São Paulo. Nelson José Ponzoni, de 77 anos, e Vivien Neide Barbosa Ponzoni, de 74, eram casados e moravam na capital paulista. Nelson era piloto e conhecido no setor da aviação, enquanto Vivien era psicóloga e professora. O casal tinha uma casa de veraneio próxima ao clube de voo onde o acidente aconteceu e deixa três filhos. Segundo a Defesa Civil, a aeronave particular decolou do Clube de Voo Aeroquadra para um voo panorâmico e deveria pousar no mesmo local.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.