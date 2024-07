Aclr |Do canal Record RS no YouTube

Moradores das ilhas de Porto Alegre continuam acampados na BR-290. A situação piora com as temperaturas baixas. Mas jipeiros voluntários encontraram uma forma de levar banho quentinho para as famílias.

