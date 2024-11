VÍTIMA RELEMBRA SEQUESTRO QUE PASSOU APÓS 35 ANOS Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 12/11/2024 - 11h08 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h25 ) twitter

Matéria exibida no dia 11/11/2024

EXCLUSIVO. TRINTA E CINCO ANOS DEPOIS, VOCÊ VAI VER COMO ESTÁ A PRINCIPAL PERSONAGEM DE UM DOS PRIMEIROS GRANDES SEQUESTROS REGISTRADOS NO BRASIL. O SEQUESTRO DE SAID AGEL FILHO, EM AGOSTO DE 1989, MOSTROU O DESPREPARADO DA POLÍCIA GOIANA DA ÉPOCA E OBRIGOU AS AUTORIDADES A SE PREPARAREM PARA LIDAR COM ESSE TIPO DE CRIME.

