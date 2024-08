Vítima reage a roubo e é arrastada por carro no Rio Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 02/08/2024 - 11h27 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h57 ) ‌



A Polícia do Rio de Janeiro está em busca de identificar o criminoso que arrastou uma mulher com o carro durante um roubo no bairro de Higienópolis, bairro do Rio de Janeiro. O crime, ocorrido na última quinta-feira (1º), foi capturado por câmeras de segurança que mostram o assaltante abordando a vítima com uma réplica de arma de fogo. A mulher tentou resistir, mas foi arrastada por cerca de 30 metros até cair. Após a fuga, o ladrão deixou a réplica da arma no local. A Polícia Civil agora procura por novas imagens que possam ajudar na identificação do criminoso.

