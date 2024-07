Vítima que teve carro roubado por trio de assaltantes fala com o Balanço Geral | Balanço Geral Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

No sábado à noite, um crime chocou os moradores do bairro Roosevelt aqui em Uberlândia. Câmeras de segurança flagraram toda a ação de um trio que abordou o carro de uma família na Rua João Clemente de Oliveira. Por sorte, o carro foi recuperado, mas o susto foi grande para a vítima que teve o veículo roubado.

Três suspeitos foram vistos em uma esquina, aguardando um veículo passar. Quando a vítima se aproximou, um deles correu na frente do carro com uma arma apontada, anunciando o assalto. A família, temendo pela própria segurança, saiu do veículo e os criminosos fugiram levando o carro, que também continha um cartão usado em um estabelecimento.

Felizmente, a atuação rápida da polícia levou à recuperação do veículo duas horas após o roubo. O carro foi encontrado trancado no bairro Monte Hebrom, em frente a uma tabacaria onde ocorria um luau. Durante a confecção do registro da ocorrência, os criminosos utilizaram o cartão da vítima para fazer compras, o que permitiu aos policiais rastrear sua localização até um local nos fundos do bairro Morumbi, embora o veículo não tenha sido encontrado lá.

Finalmente, os policiais localizaram o carro no Monte Hebrom e o proprietário recuperou os cartões que estavam no veículo. Apesar da situação traumática, o proprietário não tomou ações arriscadas durante o roubo, pensando na segurança da esposa e da cunhada que estavam com ele na hora.

