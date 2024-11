VÍTIMA QUE TEVE AS PERNAS PRENSADAS AGUARDA CIRURGIA Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 11/11/2024 - 10h31 (Atualizado em 12/11/2024 - 01h36 ) twitter

Matéria exibida no dia 07/11/2024

HÁ QUATRO MESES, NÓS MOSTRAMOS AQUI NO GOIÁS RECORD, O CASO DE UMA MULHER QUE TEVE AS PERNAS PRENSADAS CONTRA UMA CAMINHOTE, DEPOIS DE SER ATINGIDA POR UM CARRO EM ALTA VELOCIDADE ELA SOBREVIVEU, MAS HOJE ENFRENTA UM DESAFIO. ELA ESPERA JÁ HÁ MAIS DE UM MÊS POR UMA CIRURGIA O PROCEMENTO PODE FAZER COM QUE ELA VOLTE A ANDAR.

