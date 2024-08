Vítima de violência doméstica é acusada de tentativa de homicídio contra ex-companheiro Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 06/08/2024 - 19h49 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h11 ) ‌



Nesta quarta-feira (07), marca 18 anos desde a criação da Lei Maria da Penha, mas os casos de violência contra a mulher no Brasil continuam alarmantes. No ano passado, a cada 24 horas, pelo menos oito mulheres foram vítimas de violência doméstica no país, com Santa Catarina aparecendo no topo das estatísticas. Nesta reportagem de Suzan Rodrigues, conheça a história de uma mulher acusada de tentativa de homicídio após atingir o ex-companheiro com um golpe de faca durante uma das constantes agressões que ela não conseguia mais suportar.

