Vitalidade aos 90: Zita Compartilha Seu Segredo para uma Vida Saudável
05/08/2024 - 16h32 (Atualizado em 06/08/2024 - 01h43 )



No último dia 1º, Zita celebrou seus 90 anos com uma vitalidade invejável, um feito que ela compartilhou em uma entrevista especial. Comemorando mais uma década de vida, Zita revelou os segredos para manter uma saúde robusta e uma energia contagiante mesmo após tantas décadas. A celebração contou com a presença de amigos e familiares, que ficaram impressionados com a energia e o entusiasmo de Zita.

