Vistoria surpresa na antiga rodoviária de Florianópolis: prefeitura busca retomar prédio ocupado
05/08/2024 - 20h41 (Atualizado em 06/08/2024 - 01h38 )



Na tarde desta segunda-feira (05), a Prefeitura de Florianópolis realizou uma vistoria surpresa no prédio da antiga rodoviária, que ainda está ocupado por diversos comerciantes. A situação de ocupação deste prédio público é um problema antigo, discutido amplamente no ano passado e que persiste até hoje. A inspeção visa avaliar as condições do local e buscar soluções para a retomada da posse do imóvel. A reportagem de Arliss Amaro traz os detalhes dessa ação e o panorama atual da situação.

