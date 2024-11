Vistoria nos ônibus: procedimento é feito para garantir segurança Aclr|Do canal Record RS no YouTube 14/11/2024 - 11h09 (Atualizado em 16/11/2024 - 01h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A frota de ônibus da capital é de 1100 coletivos. Para garantir que todos circulem de acordo com as normas e com segurança, uma vistoria da EPTC é feita de forma periódica.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.