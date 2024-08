Vistoria do MPSC identifica novas irregularidades na antiga rodoviária de Florianópolis Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 06/08/2024 - 08h01 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h37 ) ‌



O Ministério Público realizou uma vistoria surpresa na antiga rodoviária de Florianópolis e encontrou novas irregularidades no local. Devido aos problemas detectados, uma reunião foi marcada para hoje com a prefeitura para discutir possíveis soluções. A vistoria revelou diversas falhas que precisam ser corrigidas para garantir a segurança e o bom funcionamento da estrutura. O repórter Paulo Mueller está ao vivo trazendo todos os detalhes sobre as irregularidades encontradas e as medidas que podem ser adotadas para resolver a situação. O promotor Daniel Paladino e o procurador Sylvio Pélico Porto Neto participarão da reunião, representando o MP e a prefeitura, respectivamente. Acompanhe a reportagem completa para entender as próximas ações que serão tomadas.

