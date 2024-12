Visitantes do Morro do Itaóca, em Campos, relatam falta de estrutura e insegurança Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 04/12/2024 - 08h13 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

É do Morro do Itaóca que se tem uma das mais belas vistas de Campos, mas o cenário paradisíaco esconde problemas. Frequentadores do local, reclama de falta de estrutura, banheiros precários e insegurança.

#balancogeralinteriorrj #anapaulafarias #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista #camposdosgoytacazes #morrodoitaoca #itaoca #infraestrutura #meioambiente #insegurança #sinalização #turismo #pontoturistico

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

‌



https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.