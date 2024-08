VIROU ROTINA: LADRÃO INVADE CASAS E DEIXA PREJUÍZO Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 16/08/2024 - 11h26 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h33 ) ‌



Matéria exibida no dia 15/08/2024

BANDIDOS ESTÃO TIRANDO O SOSSEGO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PARK, EM APARECIDA. UM HOMEM CHEGOU A SER GRAVADO POR CÂMERAS DE CIRCUITO DE SEGURANÇA RONDADO AS CASAS DO SETOR. DE ACORDO COM OS MORADORES, ELE AGE SEMPRE À TARDE QUANDO NÃO TEM NINGUÉM NOS LOCAIS. UMA DAS VÍTIMAS JÁ ACUMULA UM PREJUÍZO DE TRÊS MIL REAIS.

