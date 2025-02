Virginia faz cirurgia para retirar hérnia umbilical; saiba quais são as causas | O Hospital Responde Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 25/01/2025 - 17h46 (Atualizado em 27/01/2025 - 01h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A influenciadora digital Virginia Fonseca passou por duas cirurgias no início do ano, uma delas foi para remover uma hérnia umbilical. Nas redes sociais, a nora do cantor Leonardo mostrou o antes e depois e disse que a condição influenciava a estética de seu umbigo, o que a incomodava. Quais podem ser as causas? A cirurgia é sempre necessária? Pode gerar complicações? Em O Hospital Responde deste sábado (25), Bruno Amantini, cirurgião geral do Hospital Moriah, tira essas e muitas outras dúvidas sobre a condição que levou Virginia para o centro cirúrgico.

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

TikTok: https://www.tiktok.com/@domingoespetacular

‌



Threads: https://www.threads.net/@domingoespetacular

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

#DomingoEspetacular #RobertoCabrini #CarolinaFerraz

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.