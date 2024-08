VIREI A MADRUGADA TRABALHANDO l ANA HICKMANN Aclr|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 29/07/2024 - 20h00 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h00 ) ‌



Oi, pessoal. Tudo bem? No vídeo de hoje eu registrei o meu encontro cheio de emoção com a dupla @henryeklauss nos bastidores do Hoje em Dia.

No dia seguinte, fiquei muito feliz em ir ao evento cheio de novidades da @fismatek, marca que sou embaixadora e confio muito pra me acompanhar em todas as fases da minha vida.

Como vocês já sabem, por aqui eu sigo cheia de projetos, e um deles foi o do @tauste.supermercados, em que fiz uma sessão de fotos e gravações em plena madrugada! E só depois de 24 horas acordada trabalhando muito e gravando conteúdo aqui para o canal, chegou a minha hora de finalmente descansar.

Gostaram do meu vlog agitado? Comentem aqui e não esqueçam de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Beijosss!

