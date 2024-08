Vira-lata de vestidinho é a paixão da sua tutora #cachorro #canalpet #pets Aclr|Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube 30/08/2024 - 19h15 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Maya arrasou nas redes com seu vestidinho vermelho, esperando elogios no portão. Com 4 anos de pura fofura, ela é o xodó da sua tuora e encanta a todos com seu jeitinho carinhoso e radiante. Não tem como não amar essa princesa!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.