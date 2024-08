Violência: um celular é roubado a cada meia hora no estado Aclr|Do canal Record RS no YouTube 06/08/2024 - 11h40 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Hoje em dia, quase todo mundo depende do celular. Seja para trabalhar, por lazer, a vida da pessoa está ali em um único aparelho. E para vocês terem uma ideia, a cada meia hora um celular é levado por bandidos no Rio Grande do Sul. Além da perda do aparelho, o dono também tem que se preocupar com os dados que ficam nas mãos dos bandidos. Tem um sistema que bloqueia o uso dos equipamentos, mas que não funciona em todos os países.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.