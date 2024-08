Violência na capital: escola suspende aulas após tiroteio Aclr|Do canal Record RS no YouTube 23/08/2024 - 12h04 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h38 ) ‌



Uma escola suspendeu as aulas após cinco mortes violentas em menos de uma semana, na zona sul de Porto Alegre. No último caso, um homem morreu num confronto com a polícia.

