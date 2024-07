Violência em alta em Uberlândia: roubos e homicídios disparam em 2024 | Jornal Paranaíba

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Uberlândia registra um aumento alarmante na violência em 2024, com números de roubos a estabelecimentos comerciais e homicídios disparando em comparação com o ano passado. Até o momento, 88 roubos a estabelecimentos comerciais já foram registrados, um número que pode superar os 166 casos de todo o ano de 2023. A situação se agrava ainda mais quando se trata de homicídios: 31 mortes já foram contabilizadas este ano, enquanto em 2023 o total foi de 56.

Maio foi um mês particularmente violento, com 9 homicídios, um aumento de 80% em relação ao mesmo período do ano passado. Abril também foi marcado pela violência, com 7 assassinatos, um aumento de 600% em comparação com abril de 2023.

A comunidade se mostra apreensiva com o aumento da criminalidade e cobra medidas das autoridades. A Polícia Militar, por sua vez, informa que o pedido de nota foi repassado aos responsáveis, mas ainda não houve resposta.

É importante destacar que esses números representam apenas os crimes registrados oficialmente. A realidade pode ser ainda pior, com muitos casos que não chegam ao conhecimento das autoridades.

