Violência doméstica: Idoso agride esposa e neta e é preso em Uberlândia | Cidade Alerta Minas
05/09/2024 - 08h30 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h45 )



Um caso grave de violência doméstica em Uberlândia mobilizou as forças policiais. Um idoso de 73 anos manteve a esposa, de 75 anos, e a neta, de 15, em cárcere privado dentro de casa. Segundo relatos, o agressor desferiu golpes de bengala contra a esposa, quebrou seu celular e escondeu as chaves da residência, impedindo qualquer tentativa de fuga. Ele também ameaçou matar as duas e, em seguida, tirar a própria vida.

A Polícia Militar foi acionada pela neta, que conseguiu denunciar a situação. Ao chegar no local, os policiais tentaram dialogar com o idoso, sem sucesso, sendo necessário arrombar o portão e invadir o imóvel. O homem foi encontrado no quarto, em estado de agitação, e precisou ser contido. Após o ocorrido, ele foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, preso. A esposa relatou que o comportamento agressivo do marido vinha se intensificando nos últimos dias, culminando em ameaças com uma arma no início de agosto.

