Vinicius recebe cantada de uma gata e se dá bem no Vai Dar Namoro

Aclr |Do canal Hora do Faro no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Vinicius foi o candidato do quadro “Sogro na Área” e seu pai, Roberto, falou sobre a personalidade do filhão de 24 anos. Ele disse que o filho é bagunceiro, mas gosta de academia e é muito dedicado. No palco, o participante tirou a camisa para impressionar as meninas, recebeu uma cantada de uma das gatas e se deu bem.

Inscreva-se no canal Hora do Faro: http://r7.com/cMXe

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/HoraDoFaro/

Publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/horadofaro/

Twitter: https://twitter.com/horadofaro

Publicidade

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hora-do-faro

#HoradoFaro #RodrigoFaro #VaiDarNamoro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.