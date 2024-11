Vinicius Gritzbach rebate acusações de ter mandado matar o traficante influente do PCC

Vinicius Gritzbach rebate acusações de ter mandado matar o traficante influente do PCC Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 23/11/2024 - 10h00 (Atualizado em 24/11/2024 - 01h16 ) twitter

Antônio Vinicius Gritzbach é apontado como quem comandou as mortes de um dos narcotraficantes mais influentes do PCC, o 'Cara Preta', e o seu motorista. No final de 2019, os dois foram apresentados por um amigo em comum e passaram a fazer negócios. Uma relação amistosa, pelo menos era o que aparentava. De acordo com as investigações, António Vinicius lavava dinheiro do crime para 'Cara Preta'. O desvio de parte desses investimentos teria sido o estopim: uma guerra declarada entre o traficante e o empresário.

---

